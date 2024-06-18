Жительнице Красноярска отказались продавать вареники в супермаркете

В красноярском магазине «Дружба» произошел неприятный инцидент с покупательницей. В итоге, женщина обратилась с жалобой в региональный Роспотребнадзор. Девушка хотела приобрести продукты для домашнего приготовления, но ей отказали в покупке вареников.

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Как выяснилось, в Красноярске между покупательницей и продавцом возник конфликт. Последняя не захотела пробивать товар из-за личной неприязни.

Ведомство подчеркивает, что продавец не имеет права отказать в покупке по такой причине. Индивидуальному предпринимателю было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, пишет kras.mk.ru.

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