В Самаре продававшая дачу женщина лишилась 600 тысяч рублей

В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 54-летняя женщина.

Местная жительница разместила объявление о продаже своего дачного участка на одной из популярных площадок бесплатных объявлений. Вскоре ей позвонил неизвестный, который выразил желание приобрести недвижимость.

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Это оказался мошенник, который предложил внести задаток, составляющий половину стоимости дачи, но для этого запросил все данные банковской карты потерпевшей. Обрадованная скорой продажей, женщина выполнила все требования злоумышленника и стала ожидать обещанного задатка.

Проверив свой банковский счет через приложение, она обнаружила списание более 600 тысяч рублей. После этого мошенник прекратил всякое общение, пишет volga.news.

Ранее стало известно о том, что 9-летняя девочка оформила займов и перевела родительских денег на 600 тысяч рублей. Она играла в игру, чтобы заработать донаты, которые ей запрещали покупать родители. Аферисты действовали через социальные сети.