В Самаре риелтор бросила работу и теперь хорошо зарабатывает на разведении улиток

Жительница Самары, риелтор Наталия Сом после десяти лет успешной карьеры приняла решение изменить свою жизнь, она начала заниматься разведением улиток.

Она переехала из города в деревню, где основала улиточную ферму. Наталия занимается разведением улиток как для добычи деликатесного мяса, так и для икры. Последняя ценится выше, чем черная икра осетра. Цена за 30 граммов «жемчуга» составляет 2 тысячи рублей.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Кроме того, Наталия проводит экскурсии по своей ферме, где можно увидеть улиточные бега, сообщает samara.kp.ru.

Ранее блогер рассказал, как ушел с завода и начал зарабатывать по 400 тысяч рублей в месяц.