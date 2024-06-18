Кубань стала самым опасным местом для отдыха в 2024 году: данные аналитиков

Самым опасным субъектом для отдыха в текущем году стал Краснодарский край. Как говорят аналитики, это связано с тем, что почти 90% инцидентов с туристами происходят именно в этом регионе.

В число главных проблем входят проблемы с ЖКТ, в том числе обострения гастрита и отравления, а также ЛОР-заболевания: синуситы, отиты, фарингиты и другое.

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Чаще всего страховки выплачивают тем, кто отдыхал в Адлере, Сочи и Лоо.

В число самых безопасных мест для отдыха попали Северный Кавказ, Казань, Калининград, Москва, из южных точек — Туапсе и Геленджике, пишет «Лента.ру» со ссылкой на страховую компанию ВСК.

Ранее стало известно о том, что найти номер в гостинице Сочи до конца августа уже очень сложно.