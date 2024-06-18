В Екатеринбурге пустили в оборот новые 5000 рублей

Жителям Екатеринбурга одними из первых в России начнут пользоваться новыми банкнотами номиналом в пять тысяч рублей. На запущенных в оборот купюрах Центробанк разместил изображения достопримечательностей уральской столицы и Челябинска.

Как рассказали в мэрии, сейчас новые деньги пока не начали активно ходить — их используют в качестве сувениров.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Дизайн презентовали осенью минувшего года. Тогда ЦБ рассказал, что на новой пятитысячной купюре будет стела «Европа — Азия», также можно будет увидеть башню и гостиницу «Исеть», разместят изображение дома Севастьянова, Главпочтамта и цирка. На обороте будет композиция «Сказ об Урале», пишет ura.news.

Ранее рассказывалось о том, как женщине банкомат не засчитал положенные в приемник деньги.