Жителя Китая отправили под суд за желание вывезти два десятка найденных в Приморье камней

Гражданина Китая, который пытался вывезти из Приморья 21 камень весом почти два килограмма, не пропустили через границу. Уссурийские таможенники обратили внимание на подозрительные предметы в сумке 54-летнего мужчины.
Иностранец объяснил, что камни он нашел в реке и планировал использовать их для своего аквариума. Он не знал, что это за находка и можно ли ее вывозить за границу.
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Сейчас в России физическим лицам запрещено вывозить минеральное сырье и образцы горных пород, которые содержат информацию о недрах по месторождениям минерального сырья.
В отношении китайца был составлен протокол, возбуждено административное дело, которое передали в суд, пишет trud-ost.ru.
Ранее жителям Приморья рассказали, какие грибы уже можно собирать в лесах.
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