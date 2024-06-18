Киркоров отказался гастролировать по Кубани: «Ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других городах»

Поп-король Филипп Киркоров в этом году принял решение отказаться от южных гастролей. В прошлом он часто выступал на Юге, собирая полные залы, но в этот раз он решил взять перерыв и попробовать себя в новом амплуа.

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Прокатчикам, которые ранее организовывали его концерты, в этом году не повезло, ведь они не смогут рассчитывать на полные залы. Киркоров объясняет, что пропуск текущего сезона обусловлен уважительной причиной - он хочет испытать свои силы в актерском мастерстве. Почти все лето артист планирует посвятить съемкам в фильме, где ему предстоит сыграть одну из главных ролей.

«Нет, концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет <…> Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр», — поделился Киркоров с mk.ru.

Ранее Филипп Киркоров пришел к Анастасии Стоцкой с цветами.