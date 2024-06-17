Во Владикавказе татуированную туристку в суперкоротких шортах выгнали из ТЦ палкой

Во Владикавказе произошел инцидент — местные жительницы выдворили туристку из-за ее внешнего вида. Девушка была одета в слишком короткие шорты, что вызвало недовольство у горожанок. Несмотря на попытки туристки объяснить, что она гость и не знакома с местными обычаями, ее аргументы не были приняты.

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Внешний вид колоритной дамы в суперкоротких шортах с большим количеством татуировок по всему телу оказался для местных жителей слишком вызывающим. Девушка вместе с подругами не смогла посетить одно из заведений торгового центра «Вертикаль», не пройдя «дресс-код», пишет Telegram-канал Baza.

«Иди туда, откуда вышла. У нас не положено так ходить. Ты посмотри, как ты ходишь? Какой ты гость? Голожопый гость!» — кричали женщины.

Ранее власти Уфы были шокированы внешним видом Ольги Бузовой, которая выступала в День защиты детей.