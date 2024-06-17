Долгожитель из Екатеринбурга раскрыл секрет долголетия: «С детства вложили отец с матерью»

89-летний Евгений Никитич Кузнецов из Екатеринбурга поделился своим секретом долголетия, который помог ему достичь почтенного возраста.

Всю свою жизнь он увлекается спортом, а каждое утро начинает с зарядки на свежем воздухе. По его мнению, именно это наполняет его энергией.

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«Это образ жизни такой, как с детства вложили отец с матерью, так и продолжается до сих пор», — поделился пенсионер.

Он также ежедневно гуляет по полтора часа. А его главная страсть — волейбол, в который он играет уже 13 лет. Интересно, что сейчас его команда — игроки 85+, сообщает vesti-ural.ru.

Ранее столетний волгоградец Пазыл Адаев согласился с тем, что прогулки поддерживают активности и интерес к жизни.