Дожди и похолодание: какой будет погода в Москве во второй половине июня

На этой неделе в Москве ожидается дождливая погода, что связано с влиянием Черноморского циклона. По словам метеоролога «Метео» Александра Ильина, до среды может выпасть до трети месячной нормы осадков. Однако есть и положительный момент — температура воздуха в столице снизится до +25 градусов.

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В середине недели ожидается изменение погоды. Температура воздуха краткосрочно повысится, а к концу рабочей пятидневки возможно похолодание до +18 градусов.

«С четверга погода начнет определяться влиянием с северо-запада, придет похолодание, тем не менее, температура окажется близкой к норме», — сказал метеоролог Александр Ильин RT.

Ранее рассказывалось о том, что в этом году Москва-река прогревается быстрее Черного моря.