Mary Gu осталась недовольна отелем в Новосибирске: «Почему экономят на шампунях?»

Любимая многими певица и блогер Мария Гусарова (Mary Gu), посетившая недавно Новосибирск, выразила свое недовольство качеством услуг в одном из местных отелей. Звезда, приехавшая на фестиваль «Черника Fest», столкнулась с определенными неудобствами во время пребывания в гостинице.

Mary Gu отметила, что отсутствие необходимых удобств в номере и качество гигиенических средств оставило негативное впечатление. Она намекнула, что в будущем, возможно, предпочтет останавливаться в Новосибирске в другом месте или даже привозить свои вещи, чтобы избежать подобных ситуаций.

«Для меня всегда было загадкой, почему в хороших отелях экономят на нормальных шампунях/бальзамах и на их количестве? По ощущениям, ими может помыться только лысеющий дед. Фен тоже только для него предназначен <…> Если я опоздаю на свой сет, знайте, я просто долго сушила волосы», — устроила разнос звезда в своих социальных сетях.

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