Кемеровскую область накроет новая магнитная буря

Жителей Кемеровской области и других регионов России ожидает новая магнитная буря на стартовавшей неделе. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии.

Причина изменений магнитной обстановки — формирование нового активного супер-центра на линии Солнце-Земля.

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Как утверждают эксперты, предстоящие колебания будут менее выраженными, чем те, которые вызвали рекордный майский шторм.

Эксперты обращают внимание на то, что за короткое время новое пятно увеличилось с нуля до одной из самых крупных областей в текущем солнечном цикле.

Сейчас сложно спрогнозировать уровень воздействия, но он обязательно будет. Не исключено, что это вспышка наивысшего класса — десятого.

Ранее россияне заметили в небе «поезд» мерцающих огней.