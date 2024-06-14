Илья Авербух в Екатеринбурге поделится формулой успеха, а SHAMAN исполнит свои песни

Серебряный призер Олимпийских игр, талантливый продюсер ледовых и спортивных шоу Илья Авербух станет почетным гостем молодежного форума «Утро», который состоится в живописном Екатеринбурге с 22 по 28 июня.

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По информации, предоставленной департаментом информационной политики Свердловской области, фигурист поделится своим опытом и знаниями с участниками форума, рассказав им о том, как правильно формулировать и достигать своих целей, генерировать свежие идеи, эффективно управлять проектами и делать их успешными в долгосрочной перспективе. Молодое поколение получит ценные советы о том, как составить бизнес-план, привлечь финансирование, найти инвесторов и спонсоров, провести переговоры, а также продвинуть свой бренд и создать положительную репутацию.

Программа форума обещает быть насыщенной и разнообразной: участников ждут увлекательные мастер-классы, познавательные лекции, творческие мастерские и продуктивные воркшопы. Открытие форума украсит своим выступлением популярный исполнитель SHAMAN, а на закрытии гостей порадует своими хитами Юлия Савичева.

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