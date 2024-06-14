Школьникам Екатеринбурга начали выписывать денежные «штрафы» за списывание на ЕГЭ

Школьник. Фото Global Look Press

Это новый способ обмана мошенников.

Мошенники разработали новую стратегию обмана выпускников, ставшую проблемой для школьников из Екатеринбурга и Уфы, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ.

Суть аферы состоит в том, что злоумышленники связываются с подростками через мессенджеры или социальные сети, выдавая себя за общественных наблюдателей на местах проведения экзаменов.

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Они называют номер школы, где ребенок проходил испытание, утверждают, что школьник был замечен за списыванием благодаря видеокамерам, а запись передается в Министерство образования.

Когда школьника просят оплатить фальшивый штраф за списывание, мошенники отправляют вредоносную ссылку, откуда затем похищаются личные данные ребенка и номера банковских карт. Лучший способ избежать подобной ситуации — не реагировать на подобные сообщения.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге увеличится штраф для «зайцев», ездящих в общественном транспорте.

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