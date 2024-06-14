Школьникам Екатеринбурга начали выписывать денежные «штрафы» за списывание на ЕГЭ

Мошенники разработали новую стратегию обмана выпускников, ставшую проблемой для школьников из Екатеринбурга и Уфы, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ.

Суть аферы состоит в том, что злоумышленники связываются с подростками через мессенджеры или социальные сети, выдавая себя за общественных наблюдателей на местах проведения экзаменов.

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Они называют номер школы, где ребенок проходил испытание, утверждают, что школьник был замечен за списыванием благодаря видеокамерам, а запись передается в Министерство образования.

Когда школьника просят оплатить фальшивый штраф за списывание, мошенники отправляют вредоносную ссылку, откуда затем похищаются личные данные ребенка и номера банковских карт. Лучший способ избежать подобной ситуации — не реагировать на подобные сообщения.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге увеличится штраф для «зайцев», ездящих в общественном транспорте.