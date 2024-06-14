В Новосибирске родители собирают по полмиллиона рублей на выпускной своих детей

В школах Новосибирска планируют собрать на выпускные балы по полмиллиона рублей. На приличные расходы жалуются родители.

Мама выпускницы Виктория отметила, что в их школе сбор средств велся на протяжении всего последнего года учебы. В результате каждый ученик внес по 15 тысяч рублей.

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Для выпускников готовят банкет, развлекательную программу, будет ведущий, фотограф с фото и видео, презенты и необычные угощения. Только стоимость праздника составит 500 тысяч рублей.

Вторая часть расходов связана с внешним видом. Необходимо приобрести платье, туфли, оплатить услуги визажиста, novos.mk.ru.

Ранее родителям рассказали, сколько сейчас стоят сборы ребенка на выпускной.