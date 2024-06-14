Забайкальцам рассказали, что обязательно нужно сделать, чтобы лето не прошло впустую

Забайкальцам дали рекомендации, что непременно стоит сделать, чтобы не пропустить лето мимо себя. Это особенно актуально для тех, чей отпуск не планируется в ближайшие три месяца.

Необходимо хотя бы пару раз выбраться на природу в компании близких людей, чтобы весело провести время и обязательно устроить пикник.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Стоит прокатиться на велосипеде, а еще — организовать фотосессию, чтобы сохранить приятные моменты лета в памяти. Для поддержания здоровья полезно заняться спортом — пробежки или просто прогулки.

Нельзя забывать и о гастрономических удовольствиях — шашлыке, фруктах и любимых овощах, мороженом, сообщает zabnews.ru.

Ранее рассказывалось о читинке, которая во время отпуска отправилась в путешествие на мотоцикле, чтобы проехать всю Россию.