Жителю Мурманска не дали улететь в отпуск из-за неоплаченных налогов

Житель Мурманска хотел с неоплаченными налогами и долгами выехать на отдых из России, но его развернули в аэропорту.

Мужчина долго не платил по счетам, поэтому накопилось больше 90 тысяч рублей. Судебные приставы не стали медлить, зная, что на носу самый разгар сезона отпусков, поэтому наложили на должника запрет на выезд за рубеж.

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К мыслям о том, что нужно погасить долг, житель Мурманска вернулся только, когда его не пустили в самолет пограничники, помешав отправиться в одну из стран ближнего зарубежья.

Должник связался с приставом и оплатил все налоги, а также исполнительский сбор. Лишь после этого ему дали отправиться в долгожданный отпуск, пишет vmnews.ru.

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