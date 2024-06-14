Красноярская теннисистка Мирра Андреева может отправиться на Олимпиаду-2024 во Франции

Красноярская теннисистка Мирра Андреева может поехать на предстоящую Олимпиаду. Она в 2024 году будет проходить в Париже.

Стало известно о том, что международная профильная федерация дала согласие на то, чтобы спортсмены из России поборолись за олимпийские медали.

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Вместе с Миррой Андреевой во Францию на Олимпиаду могут поехать Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, а также многие другие спортсмены.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно о том, что чемпионка Алина Загитова хочет открыть школу фигурного катания в Казани. Учреждение для юных спортсменов может начать работать уже в следующем году. Однако пока о подробностях спортсменка молчит.

По материалам РИА Новости.