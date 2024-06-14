Челябинцев в 30-градусную жару не пускают на работу в шортах

Жителей Челябинска перестали пускать на работу в шортах. Примечательно, что в закрытых вещах в офис нужно ходить при экстремальной температуре, которая достигла +30 градусов — и это не предел в эту неделю.

Речь идет о бизнес-центре «Челябинск-сити» на Кировке. Из-за жары многие горожане пришли на работу в шортах, однако их не пустили в здание, сославшись на дресс-код.

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Уведомление о новых правилах только собирались разослать. Сотрудники пришли от этого в бешенство.

Некоторые приезжают на работу на велосипедах, а потому используют шорты — в более официальный наряд они переодеваются уже в офисе.

Проблему все же удалось решить. Челябинцам в качестве исключения предложили черный вход, пишет 74.ru.

Ранее челябинский Роспотребнадзор рассказал, как отличить качественное мороженое.