Челябинцев в 30-градусную жару не пускают на работу в шортах

Жителей Челябинска перестали пускать на работу в шортах. Примечательно, что в закрытых вещах в офис нужно ходить при экстремальной температуре, которая достигла +30 градусов — и это не предел в эту неделю.
Речь идет о бизнес-центре «Челябинск-сити» на Кировке. Из-за жары многие горожане пришли на работу в шортах, однако их не пустили в здание, сославшись на дресс-код.
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Уведомление о новых правилах только собирались разослать. Сотрудники пришли от этого в бешенство.
Некоторые приезжают на работу на велосипедах, а потому используют шорты — в более официальный наряд они переодеваются уже в офисе.
Проблему все же удалось решить. Челябинцам в качестве исключения предложили черный вход, пишет 74.ru.
Ранее челябинский Роспотребнадзор рассказал, как отличить качественное мороженое.
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