Преодолевшая зависимость МакSим споет в Новосибирске

Певица МакSим после своего выступления на концерте в Сочи, которое вызвало общественный резонанс, приняла решение о необходимости лечения. Недавно стало известно, что исполнительница смогла преодолеть алкоголизм и готова вновь радовать поклонников своим творчеством. В ближайшее время она выступит в Новосибирске.

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МакSим примет участие в фестивале «Черника Music Fest», который пройдет в предстоящие выходные. Вместе с другими музыкантами она исполнит для сибиряков свои лучшие композиции.

Звезда заверила, что полностью вышла из того состояния, в котором находилась на сцене в Сочи, где с трудом держалась на ногах и «выла» в микрофон, а не пела. К горячительным напиткам она начала обращаться после продолжительной болезни и тяжелого состояния, когда она находилась в коме, передает sib.fm.

Ранее в Новосибирске Ольгу Бузову заранее захотели нарядить в русский сарафан, чтобы она снова не появилась в боди на сцене в День России.