Новый мощный ливень заставил москвичей ходить по живот в воде и подставлять ведра под розетки

В Москве вновь разразились мощные ливни. Из-за непогоды автодороги города оказались под водой. В одном из районов столицы вода затопила пассажирский автобус.

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Уровень в некоторых районах столицы поднялся очень высоко. Транспортные средства оказались подтоплены. Людям приходится ходить по колено, а иногда и по живот в воде.

Горожане публикуют кадры, где в их квартирах с потолка текут ручьи, хлещет из светильников и розеток, затоплены подземные парковки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные дни. Метеоролог пообещал, что природа сжалится — осадков не будет.