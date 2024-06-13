В зоопарке Екатеринбурга появился филиненок, которого все хотят потискать

В зоопарке Екатеринбурга произошло радостное событие — пара филинов стала родителями. Их птенцу скоро будет месяц.

Самец Сильвер и самка Дорофея с нежностью заботятся о своем малыше. Филины питаются натуральным кормом, родители проявляют заботу — отщипывают крохотные кусочки еды для птенца, которые он с аппетитом уплетает.

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Уже совсем скоро малыш сможет питаться самостоятельно. Птенец подрастает, может спокойно подходить к краю вольера, наблюдая за гостями зоопарка и очаровывая их. На данный момент пол новорожденного филина определить невозможно.

Увидеть малыша можно в летнем вольере павильона «Центральный». Он выглядит так мило, что непременно захочется его потискать, но это вряд ли удастся.

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