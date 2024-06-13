В СНТ Подмосковья медвежонок сначала заходил в гости к дачникам, а потом начал хозяйничать

Медвежонок стал частым гостем в одном из садовых товариществ под Дмитровым. С начала лета его все чаще замечают в этом районе Подмосковья.

Малыш то на дорогу выбежит, то из кустов наблюдает за проезжающими автомобилями, а недавно и вовсе влез на дачный участок и начал хозяйничать.

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Сначала он осмотрел территорию, переваливаясь, прошелся по дорожкам, обнюхал все и без особой поспешности пошел по своим делам.

Пока поведение медвежонка безобидное, но в целях безопасности жители обратились в экстренные службы, чтобы спасатели отловили и увезли косолапого подальше от людей, сообщает телеканал «Мир».

Ранее хозяйка кота встретила его на улице и 15 минут рыдала слезами счастья.