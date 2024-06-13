Вильфанд дал обнадеживающий прогноз на выходные: «Комфортное лето в московском исполнении»

Москвичей ожидают прекрасные выходные, которые можно посвятить как пикникам, так и прогулкам под открытым небом. Погода обещает быть приятной, без осадков.
Новый прогноз предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог уточнил, что в субботу и воскресенье температура не поднимется выше +25 градусов.
Вильфанд подчеркнул, что сейчас наступает «комфортное лето в московском исполнении».
В последний рабочий день недели будет облачно, минимальная дневная температура составит +21 градус, а ночью не ожидается холоднее +15, пишет АГН «Москва».
Ранее стало известно о том, что Черное море сейчас холоднее, чем Москва-река.
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