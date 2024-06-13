В Кемерове во время родов на свет появилась малышка-богатырша

В Кемерове в День России произошло уникальное событие — у одной из семей на свет появилась малышка-богатырша. Эта девочка удивила не только своих родителей, но и акушеров.

Рост новорожденной составил 57 сантиметров, а весы показали 4,6 килограмма, что считается весьма внушительным значением.

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Всего в областном перинатальном центре в этот день на свет появились 12 детей — семь девочек и пять мальчиков. Примечательно, что их родителям выплатят премии, а детям выдадут медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», пишет prokuzbass.ru.

Ранее стало известно о том, что в Ноябрьске в День России малышей выписывают из роддома в мини-картузах и кокошниках с жемчугом.