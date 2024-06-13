Жительница Красноярска устроила истерику из-за включения в чек кафе чаевых не по закону

Жительницу Красноярска возмутило включение в ресторанный счет чаевых. Дополнительно с клиентки попросили 5% от общей суммы заказанных блюд.
Красноярка попросила исключить стоимость услуг официанта из расчетов, но ей отказали.
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Ее такой поворот не устроил, поэтому она пожаловалась в Роспотребнадзор.
Специалисты пояснили женщине, что в своем требовании она права. Рестораны не имеют права обязывать своих посетителей оставлять чаевые. Такая денежная благодарность является добровольной.
Владельцу заведения было направлено уведомление о нарушении прав гостей, пишет krsk.aif.ru.
Ранее красноярцам рассказали, когда можно вернуть купленный купальник.
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