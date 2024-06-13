Во Владивостоке доллар взлетел до небывалых 250 рублей

Жители Владивостока обратили внимание на то, что российские банки подняли курс на покупку долларов. Это произошло после того, как Мосбиржа и НКЦ попали под санкции.

С 13 июня на этих площадках приостановлены торги «токсичной» валютой — долларами и евро.

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Это сразу же отразилось на стоимости валюты во многих банках Владивостока.

К примеру, в «Юнистриме» доллар сейчас продается по 250 рублей. Столько же стоит и евро.

В других финансовых учреждениях можно найти американскую валюту по цене от 99 до 150 рублей, сообщает РИА VladNews.

Ранее стало известно о том, что женщине не вернули 100 тысяч рублей, которые не зачислил банкомат. После обращения к специалистам ей сказали, что не обнаружили лишнего.