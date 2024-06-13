Жительница Тверской области встретила своего кота и без остановки прорыдала 15 минут

Жительница Тверской области неожиданно встретила своего пропавшего кота и несказанно обрадовалась, так как уже отчаялась его найти.

Он спокойно бродил по улице, когда женщина его признала. Она сразу же побежала и поняла, что это точно ее загулявший подопечный.

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Владелица кота так растрогалась, что не могла остановить свои слезы целых 15 минут, они катились из ее глаз.

Обрадовались возвращению и другие кошки, которые сразу же стали вылизывать вернувшегося домой «приятеля», сообщает tver.mk.ru.

Ранее рассказывалось о еноте Степке, который по весне ушел от своей подружки Айки и не хотел возвращаться домой.