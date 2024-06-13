Юлия Савичева в одежде не по сезону сняла клип на крышах Иркутска: «Мне все время холодно»

Юлия Савичева. Фото Global Look Press

Она записала сниппет новой песни.

Певица Юлия Савичева решила снять клип на свою новую песню на одной из иркутских крыш. Она забралась туда вместе с молодым исполнителем Джизусом.

Известно, что новый трек получил название «Лето без тебя», а премьера состоится совсем скоро.

В ролике Савичева появляется во всем черном — на ней мини, чулки, массивные ботинки и кожаная куртка — как-то совсем не по-летнему.

«Летаем над городом, мне все время холодно», — возможно, именно эти строчки поясняют образ певицы не по жаркому сезону.

Звезда пообещала, что ее совместная работа с Джизусом выйдет в ближайшие дни.

Ранее выступающую в откровенных костюмах Ольгу Бузову захотели нарядить в сарафан. Она приехала на концерт в честь Дня России в Новосибирск.

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