Юлия Савичева в одежде не по сезону сняла клип на крышах Иркутска: «Мне все время холодно»

Певица Юлия Савичева решила снять клип на свою новую песню на одной из иркутских крыш. Она забралась туда вместе с молодым исполнителем Джизусом.

Известно, что новый трек получил название «Лето без тебя», а премьера состоится совсем скоро.

В ролике Савичева появляется во всем черном — на ней мини, чулки, массивные ботинки и кожаная куртка — как-то совсем не по-летнему.

«Летаем над городом, мне все время холодно», — возможно, именно эти строчки поясняют образ певицы не по жаркому сезону.

Звезда пообещала, что ее совместная работа с Джизусом выйдет в ближайшие дни.

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