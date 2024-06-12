Жителям Омска рассказали, сколько нужно отложить зарплат, чтобы накопить на машину с пробегом

Жителям Омска рассказали, сколько времени потребуется, чтобы накопить на автомобиль, имея среднюю зарплату. Эти данные были предоставлены сервисом Авто.ру и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Речь идет о покупке отечественной Lada Vesta или иномарки Hyundai Solaris с пробегом от 3 до 7 лет.

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Согласно исследованию за апрель 2024 года, обычному жителю Омской области потребовалось бы 19,3 среднемесячных зарплаты, чтобы приобрести отечественный автомобиль. Если говорить о покупке иномарки — 26,4 среднемесячных зарплаты, пишет omskgazzeta.ru.

Ранее в Омской области мужчина отправился в продуктовый магазин на вертолете.