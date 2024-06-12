Жителям Омска рассказали, сколько нужно отложить зарплат, чтобы накопить на машину с пробегом

Автомобиль Hyundai Solaris. Фото Global Look Press

Это будет Lada Vesta или Hyundai Solaris.

Жителям Омска рассказали, сколько времени потребуется, чтобы накопить на автомобиль, имея среднюю зарплату. Эти данные были предоставлены сервисом Авто.ру и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Речь идет о покупке отечественной Lada Vesta или иномарки Hyundai Solaris с пробегом от 3 до 7 лет. 

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Согласно исследованию за апрель 2024 года, обычному жителю Омской области потребовалось бы 19,3 среднемесячных зарплаты, чтобы приобрести отечественный автомобиль. Если говорить о покупке иномарки — 26,4 среднемесячных зарплаты, пишет omskgazzeta.ru.

Ранее в Омской области мужчина отправился в продуктовый магазин на вертолете.

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