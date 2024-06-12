Камень-шпион лежал в женском туалете в Подмосковье и снимал девушек

В Подмосковье в районе Южных прудов в Электростали был обнаружен необычный предмет. Им оказался камень-шпион, лежавший в женском туалете.

Это устройство, замаскированное под обычный булыжник, имело съемную крышку и дополнительные аккумуляторы внутри.

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Камеру обнаружили до массового наплыва посетителей. Она была изъята, а правоохранительные органы начали расследование для установления личностей, ответственных за установку этого устройства.

Кстати, недавно в туалете одной из школ Тюмени также была обнаружена камера, которая, по словам директора, была установлена в качестве муляжа для борьбы с вандализмом. Завхоз школы установил этот муляж перед своим отпуском, пишет Telegram-канал Shot.

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