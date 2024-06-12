В Ноябрьске в День России малышей выписывают из роддома в мини-картузах и кокошниках с жемчугом

Такие наряды новорожденным шьет одна из сотрудниц роддома. Молодые родители же и их родственники умиляются таким «патриотичным малышам», рассказала мэрия в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что на Ямале женщина родила девочку с ладонь. Кроха весила всего 470 граммов, когда минимум должен быть не меньше 2,5 кг.