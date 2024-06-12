Новосибирский агроном рассказала о четырех шагах к богатому урожаю мясистых томатов

Для выращивания собственных мясистых и сладких томатов следует прислушаться к советам опытных огородников. Свои полезные рекомендации дала новосибирский агроном Людмила Шубина.

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Во-первых, не стоит заливать кусты водой. Поливать растения следует раз в неделю. Чрезмерное количество влаги может привести к появлению болезней. Культура способна переносить небольшую засуху.

Во-вторых, рассаду следует подвязать сразу. Это поможет ей быстрее укорениться.

В-третьих, для удобрения можно использовать перегной и минералы.

«Раз в две недели можно внести под каждый куст раствор гуматов или настой сброженной травы в разведении 1 к 10», — цитирует специалиста ngs.ru.

В-четвертых, Шубина советует проводить пасынкование, иначе куст станет пышным, а плодов на нем будет очень мало.

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