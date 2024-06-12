Дмитрий Колдун рассказал, как отметил день рождения в Волгограде «Мошки поел и хинкали»

Участнику «Фабрики звезд» Дмитрию Колдуну пришлось буквально наесться волгоградской мошкарой.
Насекомые, которые традиционно доставляют неудобства местным жителям в июне, стали проблемой и для музыканта Дмитрия Колдуна, приехавшего в город с концертом.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Мошки преследовали его во время прогулки по Центральной набережной и посещения Мамаева кургана.
В Волгограде Колдун отметил свой 39-й день рождения и попробовал местные хинкали.
«Мошки вашей поел и хинкали», — рассказал Дмитрий Колдун в своих социальных сетях.
Ранее стало известно о том, что волгоградский водитель не смог уехать с парковки из-за роя пчел на багажнике «Приоры».
Читайте также: