Дмитрий Колдун рассказал, как отметил день рождения в Волгограде «Мошки поел и хинкали»

Дмитрий Колдун. Фото Global Look Press

Дмитрий Колдун не был готов к такому количеству насекомых в городе на Волге.

Участнику «Фабрики звезд» Дмитрию Колдуну пришлось буквально наесться волгоградской мошкарой.

Насекомые, которые традиционно доставляют неудобства местным жителям в июне, стали проблемой и для музыканта Дмитрия Колдуна, приехавшего в город с концертом.

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Мошки преследовали его во время прогулки по Центральной набережной и посещения Мамаева кургана.

В Волгограде Колдун отметил свой 39-й день рождения и попробовал местные хинкали.

«Мошки вашей поел и хинкали», — рассказал Дмитрий Колдун в своих социальных сетях.

Ранее стало известно о том, что волгоградский водитель не смог уехать с парковки из-за роя пчел на багажнике «Приоры».

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