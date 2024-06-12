Ольга Бузова выступит в Новосибирске в День России

Ольга Бузова рассказала и показала поклонникам, как отдыхает в Новосибирске. Она прилетела в город, чтобы принять участие в праздновании Дня России. Несмотря на недавний скандал в Уфе на VK Fest, выступление Ольги Бузовой не стали отменять.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Поющая телеведущая призналась, что ей сложно постоянно находиться на ногах и в дороге, но это не значит, что она будет сидеть на одном месте. В Новосибирске звезда не забывает о спорте, который придает ей бодрости. Ольга Бузова также не отказывает себе в удовольствии попробовать местную кухню, все же дает себе и отдохнуть.

«Кто хорошо позанимался, тот поедет сейчас вкусно ужинать. По плану ужин и сон, потому что я хронически недосыпаю», — рассказала Ольга Бузова в своих социальных сетях.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась об откровенном наряде Ольги Бузовой.