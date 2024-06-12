В Красноярске 9-летняя девочка оформила кредитов и перевела родительских денег на сумму в 600 тысяч рублей

В Красноярске 9-летняя девочка, желая получить донаты, стала жертвой мошенников и перевела им около 600 тысяч рублей. Родители запрещали дочери покупать игровую валюту, но ребенок нашел Telegram-канал, где обещали награду за выполнение заданий.

Сначала нужно было открыть мобильное банковское приложение одного из родителей. С карты мамы ушло 106 тысяч рублей. Но «игра» только начиналась.

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Затем в ход пошел телефон отца, а после — бабушки. Были еще несколько переводов на 100 тысяч рублей и крупная покупка на Ozon.

В общей сложности мошенникам девочка перевела 573 тысячи рублей, оформила кредиты, а затем легла спать. Утром родители обнаружили, что на счетах нет денег.

Ребенок утверждал, что играл в игру, а все происходящее было не по-настоящему. После этого семья обратилась в полицию и наняла юриста, сообщает sibnovosti.ru.

Ранее красноярец по ошибке получил зарплату почти в два миллиона рублей и не стал отдавать даже через суд.