Подмосковный шеф рассказал о маринадах, с которыми получаются самые вкусные и сочные шашлыки

Подмосковный шеф-повар Глеб Астафьев рассказал, как приготовить самый вкусный шашлык. Оказывается, такой, к примеру, получается на чайной заварке. Дело в маринаде.

Кулинар отметил, что важно нарезать одинаковые куски, чтобы они хорошо прожарились.

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Как говорит шеф, один из самых лучших маринадов делается из минеральной воды с солью, еще можно использовать процеженный заваренный черный чай. Последний содержит танины, размягчающие мясо.

Астафьев в программе «О самом главном» телеканала «Россия 1» отметил, что лучше всего шашлык жарится на плоских шампурах.

Ранее любителей шашлыков предупредили о штрафах в 120 тысяч рублей.