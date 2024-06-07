Стендап-комик Сергей Орлов массово отменяет концерты и не приедет в Ижевск

Стендап-комик Сергей Орлов вынужден массово отменять свои концерты по всей России. Стало известно, что его выступление, ранее запланированное в Ижевске, не состоится.

Юморист лично сообщил об этом в своих социальных сетях. Он также поделился с фанатами причиной, по которой пришлось изменить планы. Оказалось, что у Орлова возникли проблемы со здоровьем.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Из-за состояния комика пришлось также отменить шоу в Челябинске, Перми и Кирове.

Известно, что Орлов все же выступит перед своими поклонниками из этих городов, но позже, когда его состояние улучшится.

В своем туре «Переходный возраст» комик рассказывает о проблемах тех, кто перешагнул за отметку в 30 лет.

Ранее стало известно о том, что «типичным онлайн-шопоголиком» оказался 30-летний мужчина из Ижевска.