Красноярцам рассказали о программе VK Fest, где будут Баста, Mary Gu и Ramil’

Красноярцам рассказали о программе VK Fest, который состоится на острове Татышев уже завтра, 8 июня.

Гостей фестиваля ожидает не только музыкальное шоу с участием популярных артистов, будет и множество развлекательных площадок.

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На музыкальной сцене фестиваля выступят рэперы Баста и Хаски, поп-звезды Mary Gu, Ramil', группа 25/17, Konfuz и Юля Паршута. Последняя откроет музыкальную программу в 16 часов. Завершит фестиваль Баста — в 21:40.

Помимо музыкальных исполнителей на мероприятие приедут блогеры Юля Гаврилина, Катя Адушкина, Милана Хаметова, Никита Сударь.

На территории фестиваля будет открыт лекторий.

Организаторы подготовили 25 локаций, где будут проходить спортивные состязания, игры, взрослые и детские мастер-классы, а также другие активности, пишет prmira.ru.

Ранее Баста, приглашая красноярцев на фестиваль, дважды ошибся в названии площадки.