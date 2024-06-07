Жители Хабаровска стали замечать, что туристы-китайцы пакетами собирают одуванчики

Многие хабаровские дачники воспринимают одуванчики как сорняк, однако их удивление не знает границ, когда они видят, что приезжающие китайцы собирают эти дикорастущие цветы.

Оказывается, жители Поднебесной употребляют их в пищу для поддержания здоровья. Жители Китая и Средней Азии добавляют одуванчики в салаты, первые и вторые блюда.

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Садоводы Хабаровска также используют цветы в пищу, но чаще всего в виде варенья. Однако и это лакомство вызывает некоторые сомнения из-за горечи растения, сообщает transsibinfo.com.

Ранее хабаровским садоводам рассказали, что обязательно нужно сделать в огороде в июле.