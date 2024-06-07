В Башкирии назвали сумму, которую нужно зарабатывать, чтобы не нищенствовать

Жителям Башкортостана назвали сумму, которая необходима для удовлетворения базовых потребностей. Это тот минимум, который нужен каждому человеку, чтобы избежать нищеты.

Данные были предоставлены специалистами Башстата. Аналитики основывались на фиксированном наборе потребительских товаров и услуг в апреле текущего года.

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Выяснилось, что в регионе этот минимум достиг 19 821 рубля. В эту сумму входят расходы на продукты питания, приобретение предметов первой необходимости, а также оплата коммунальных услуг.

В Приволжском федеральном округе стоимость фиксированного набора товаров и услуг составляет 19 698 рублей. Самые большие затраты в Перми — 21 609 рублей.

Общероссийский показатель — 21 934 рубля, пишет ufacitynews.ru.

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