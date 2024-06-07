На ПМЭФ подписано соглашение об открытии новых отелей с четырьмя звездами в Сочи

В Сочи планируется строительство трех новых отелей высокого уровня. Об этом рассказала администрация курорта. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были подписаны соответствующие инвестиционные соглашения.

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Первый заместитель главы городской администрации Олег Бурлев сообщил, что в рамках этих проектов будут созданы гостиничные комплексы категории «четыре звезды». Эти проекты направлены на улучшение туристической привлекательности и комфорта в Краснодарском крае.

Один из планируемых гостиничных комплексов — Playa Resort, другой — «Вера». Они смогут одновременно разместить до трех тысяч человек.

На территории этих комплексов будут оборудованы бассейны и другие развлекательные площадки, а также предусмотрены варианты обслуживания по системе «все включено», пишет vestikavkaza.ru.

Ранее стало известно о том, что многим отпускникам в этом году придется добиться до Сочи на машине.