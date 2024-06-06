Актриса Ирина Горбачева покажет жителям Приморья, как нужно танцевать и расслабляться

Расслабиться, отпустить заботы, выйти из зоны комфорта и познать себя — жителей и гостей Владивостока приглашают на танцевальную терапию. В столице Приморья стартует уникальный проект «Я танцую по стране», инициатором которого стала популярная и самобытная российская актриса Ирина Горбачева.

Ради такого дела артистка лично прилетела во Владивосток, где будет танцевать вместе с приморцами 7, 8 и 9 июня на набережной Цесаревича.

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Особенность проекта в том, что он иммерсивный — музыку и задания будут слышать только его участники, благодаря беспроводным наушникам. Поэтому со стороны танцы в тишине будут выглядеть, мягко говоря, немного странно.

Горбачева поделилась, что идея проекта пришла к ней, когда ее сильно расстроили в Париже. Она села и начала рыдать, а потом решила быстро вытащить себя из этого состояния. Звезда просто встала и начала танцевать, идя по улице и смотря людям в глаза, пишет vladnews.ru.

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