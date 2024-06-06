В Новосибирске не стали отменять выступление оскандалившейся Ольги Бузовой на Дне России

Ольга Бузова. Фото Global Look Press

Она бесплатно споет свои треки перед горожанами.

Популярная певица Ольга Бузова порадует жителей Новосибирска бесплатным выступлением в День России.

Мероприятие пройдет в парке «Арена». Начало запланировано на 14 часов. Кроме того, звезда запланировала автограф-сессию.

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Как сообщили организаторы, блогер, певица, актриса и телеведущая уже активно готовится к выступлению, на котором исполнит свои хиты и даст жару на танцплощадке.

Ранее Ольга Бузова оскандалилась в Уфе, где вышла на сцену в День защиты детей в боди и чулках на подвязках. Она объяснила это тем, что у нее всегда яркие сценические костюмы, а потом отправилась на московский забег, где победила участниц шоу «Сокровища императора» Марию Погребняк и Алану Мамаеву.

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