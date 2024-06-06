В Новосибирске не стали отменять выступление оскандалившейся Ольги Бузовой на Дне России

Популярная певица Ольга Бузова порадует жителей Новосибирска бесплатным выступлением в День России.

Мероприятие пройдет в парке «Арена». Начало запланировано на 14 часов. Кроме того, звезда запланировала автограф-сессию.

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Как сообщили организаторы, блогер, певица, актриса и телеведущая уже активно готовится к выступлению, на котором исполнит свои хиты и даст жару на танцплощадке.

Ранее Ольга Бузова оскандалилась в Уфе, где вышла на сцену в День защиты детей в боди и чулках на подвязках. Она объяснила это тем, что у нее всегда яркие сценические костюмы, а потом отправилась на московский забег, где победила участниц шоу «Сокровища императора» Марию Погребняк и Алану Мамаеву.