Балуев в Чите жестко проехался по современному кинематографу: «Видим чушь инопланетянскую»

В Чите на Забайкальском международном кинофестивале народный артист России Александр Балуев выразил свое недовольство современным кино, назвав его «инопланетной чушью».

Он намекнул на то, что многие режиссеры потеряли способность создавать добрые и качественные фильмы. Артист признался, что ему очень не хватает лент, похожих на «Весну на Заречной улице», «Судьбу человека», «Ко мне, Мухтар».

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«Видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно, на какой почве. Я понимаю, что это все ориентировано на определенный возраст и определенного зрителя», — сказал артист.

Балуев также поделился своими мыслями о патриотизме, считая, что это либо заложено в человеке на подкорке, либо его вообще нет.

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