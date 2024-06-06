Жители Сочи попросили у властей запретить автобусы без кондиционеров

Жители Сочи обратились к администрации с жалобой на то, что им приходится испытывать дискомфорт в автобусах, которые выходят на маршрут без кондиционеров. В жаркую погоду, когда в салоне много пассажиров, поездка становится невыносимой.

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Как отметил активист Владимир Коноков, большинство водителей в настоящее время ездят с открытыми окнами. Причины две: либо в автобусах отсутствуют кондиционеры, либо шоферы экономят топливо. Пассажиры же вынуждены страдать при температуре выше 30 градусов на улице, в самом автобусе бывает еще жарче.

«У меня есть пожилые родственники, которым летом после поездки в автобусе приходилось вызывать скорую помощь», — сказал общественник.

Письмо с просьбой улучшить условия в городском транспорте было направлено главам Минтранса и Роспотребнадзора, пишет sochi1.ru.

Ранее стало известно, что изменилось в жизни сочинцев с июня.