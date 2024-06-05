В горах Сочи в июне можно покататься на горных лыжах и сноуборде

Для любителей зимнего экстремального отдыха в горах Сочи вновь открылись склоны.

Гостей ждет курорт Красная поляна, где уже обустроены спуски в долине Цирк-2. Это больше двух тысяч метров над уровнем моря.

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Уникальный микроклимат гор Краснодарского края позволяет кататься по снежным склонам и смотреть на цветущие луга.

Для любителей активного отдыха обустроены трамплины, скат среднего уровня с джиббинг-секцией, а также пологий спуск для новичков.

В этом году можно будет покататься с 5 по 10 июня. Летний лагерь традиционно привлекает любителей горных лыж и сноуборда со всех регионов страны, пишет sochi.ru.

Ранее стало известно о том, что в этом году многим отпускникам до Сочи придется добираться на личном транспорте.