В горах Сочи в июне можно покататься на горных лыжах и сноуборде

Для любителей зимнего экстремального отдыха в горах Сочи вновь открылись склоны.
Гостей ждет курорт Красная поляна, где уже обустроены спуски в долине Цирк-2. Это больше двух тысяч метров над уровнем моря.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Уникальный микроклимат гор Краснодарского края позволяет кататься по снежным склонам и смотреть на цветущие луга.
Для любителей активного отдыха обустроены трамплины, скат среднего уровня с джиббинг-секцией, а также пологий спуск для новичков.
В этом году можно будет покататься с 5 по 10 июня. Летний лагерь традиционно привлекает любителей горных лыж и сноуборда со всех регионов страны, пишет sochi.ru.
Ранее стало известно о том, что в этом году многим отпускникам до Сочи придется добираться на личном транспорте.
Читайте также: