Ульяновским родителям рассказали, как правильно собрать ребенка в детский лагерь

Многие родители Ульяновской области летом отправляют своих детей в лагеря, которых на территории региона насчитывается несколько сотен. В Роспотребнадзоре подчеркнули важность правильной подготовки подростка к поездке.

Следует учитывать вероятность изменения погодных условий, положить удобную обувь, включая пару для посещения душевой, головные уборы, нижнее белье. Не стоит забывать и про средства гигиены.

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При передаче детей сотрудникам лагеря следует еще раз уточнить телефоны: администрации учреждения, медпункта, вожатого, сопровождающего. Важно сообщить сотрудникам лагеря о психологических, физиологических особенностях ребенка и наличии медицинских противопоказаний.

Специалисты отмечают, что ни в коем случае нельзя давать подростку с собой лекарственные средства. Если ему понадобится помощь, ее окажет медицинский сотрудник, пишет media73.ru.

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