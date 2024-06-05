Жителей Казани напугали прогнозом погоды на лето: солнце прогреет воздух до плюс 50 градусов

Это лето в Казани обещает быть экстремально жарким. Город уже ощущает на себе повышение температуры, и в ближайшие дни ожидается ее дальнейший рост. На следующей неделе столбик термометра может достигнуть отметки в +30 градусов, но это далеко не предел для наступившего лета.

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Синоптики предсказывают, что в предстоящие месяцы температура может подняться до +50 градусов. Этому может способствовать климатический феномен Эль-Ниньо, который уже привел к рекордной жаре в Бразилии, где температура достигла +58,5 градуса.

Вероятность того, что Казань и другие города России, включая Йошкар-Олу, Самару, Волгоград, Ялту, Сочи, Краснодар, Пятигорск и Кисловодск, столкнутся с сумасшедшей жарой, составляет около 90%. Об этом сообщает evening-kazan.ru.

Ранее метеозависимых людей предупредили о магнитной буре.