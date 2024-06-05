В Самаре набирает популярность услуга «друг на час», которая становится все более востребованной среди жителей города. Эта услуга предполагает предоставление временного приятеля, который готов выслушать все о ваших проблемах, сопроводить в магазин или кафе, а также сыграть роль второй половины на мероприятии.
Цена на услугу начинается от тысячи рублей.
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Женщины, предлагающие данную услугу, отмечают, что к ним часто обращаются люди в возрасте 28-30 лет. Зачастую у них хорошая работа, но им не с кем сходить в кино или просто поговорить, сообщает samara.kp.ru.
Ранее жителям Самары рассказали, когда могут отказать в летнем отпуске.
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